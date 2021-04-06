Dalaman'da çatı yangını korkuttu

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Seyfettin İnce Caddesi 28 sokakta bulunan üç katlı binanın çatısında yangın meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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