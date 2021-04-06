Milas’ta tefeci operasyonu

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince Milas’ta tefecilere karşı 16 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliğince, vatandaşların maddi yetersizliklerini istismar ederek yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden alan, haksız şekilde zenginleşen şahıslara yönelik olarak tefecilik suçundan yürütülen çalışma kapsamında sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Müşteki ifadeleri, ara yakalamalar ve tapelerle desteklenen delillendirme çalışmasının sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve 3. kişilere ait tapular ele geçirildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin tamamı Muğla KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 16 şüphelinin, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



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