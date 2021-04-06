Muğla'da firari 3 hükümlü yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde 'silahlı yağma ve zorla senet imzalatmak' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; zorla senet imzalatmak suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ. yine aynı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve silahlı yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 firari, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-06 15:10:32
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