Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum'a geldi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarına bakmak için Muğla´nın Bodrum ilçesine geldi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yeni satın aldığı villasının tadilatı için Bodrum'a geldi. Ersoy, arkadaşlarıyla restoranda yemek yedi. DHA muhabirine konuşan Ersoy, ikinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini anlatarak, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, daha sonra taksiye binerek evine gitti.DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-06 15:23:59



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