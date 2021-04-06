Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ‘Canım Ada’ya Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü sahibini buldu.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla öykü dalında düzenlediği yarışma sonucunda Adil İzci, ‘Canım Ada’ adlı öykü kitabıyla ödülü almaya hak kazandı.

Adil İzci ‘Canım Ada’ adlı kitabıyla seçici kurul tarafından, Heybeliada’daki doğal yaşama ve Adalılara ilişkin gözlem ve izlenimlerini, geçmişle de bağlantı kurarak öyküleştirmekteki ustalığı, dile gösterdiği özen, yalın ve içtenlikli anlatımı nedeniyle ödüle değer bulundu.

20 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni pandemi nedeniyle Oktay Akbal’ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos 2021 tarihine alındı.

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