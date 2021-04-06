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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü

İHA

Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dağlı (80 )idaresindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, AntalyaFethiye kara yolu Urluca mevkiinde Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Dağlı ise 112 Acil sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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