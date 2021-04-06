Datça'da bahar; papatyalar açtı



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesine, bu yıl geç de olsa bahar geldi. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından, nisan ayı ile doğa yeniden canlandı, kırlar papatyalarla doldu.

Datça'da bu yıl özellikle ocak ve şubat aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle baharın gelişi, mart yerine nisan ayına sarktı. Türkiye genelinde her şeye rağmen baharı en erken karşılayan yörelerden biri olan Datça´da, hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükseldi. İlçenin kırsal Reşadiye, Hızırşah, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallerinde doğa uyanıp, yeşil örtüye büründü, papatyalar açtı. Kırlarda açan papatyalar görsel şölen sunarken, fotoğraf tutkunlarına doğal fon oluşturuyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-06 17:02:38



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