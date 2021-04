Muğlalı 569 Muhtardan emekli amirallere tepki Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, 104 eski amiralin yaptığı açıklamayı doğru bulmadıklarını ve Muğla’da görev yapan 569 muhtar olarak devletin ve Cumhurbaşkanının yanında olduklarını açıkladı.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, emekli amirallerin gece yarısı yaptıkları açıklamayı tasvip etmediklerini, her türlü darbe girişimi ve niyetine karşı devletin ve Cumhurbaşkanının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Akay yaptığı açıklamada, “Demokrasinin temel taşı muhtarlar olarak son günlerde ülke gündemini meşgul eden gelişmelerle ilgili bir açıklama yapma gereği doğmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış bir ülkenin mensupları, kurum ve kuruluşları olarak hepimiz üzerimize düşen dersleri çıkararak birlik beraberliğimize ve demokrasimize çok daha sıkı tutunmanın önemini bu dönemde dahi iyi anladık. 104 emekli amiralin yapmış olduğu basın açıklamasını doğru bulmamakla birlikte darbe niyeti olduğuna da inanmak istemiyoruz. Demokrasimizin daha da güçlenmesi ülkemizin müreffeh ülkeler seviyesine çıkması için tüm kurum ve kuruluşların ayrışma ve kutuplaşmadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde ülke menfaatleri doğrultusunda omuz omuza çalışması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Her türlü darbe girişimine ve niyetine karşı demokrasiyi ve Cumhuriyeti canından aziz bilen bu vatanın her evladı gibi Muğla’da görev yapan 569 muhtar olarak bizlerin de sonuna kadar Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.