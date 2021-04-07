Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti Köyceğiz ilçesinde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri yol üzerinde buldukları ayak ve ağzından yaralanmış Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

MuğlaFethiye Karayolu Yangı Mahallesi yol kenarında ayağından ve ağzından yaralı vaziyette bulunan Leylek tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeline teslim edildi.

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