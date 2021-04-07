Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

İHA

Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ula ilçesinde 'Tefecilik' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 3 şüpheliye yönelik 3 adres ve 8 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 adet dolu senet (toplam 80 bin 500 TL), 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet 12 cl. ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 122 bin 625 TL nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler C.K., S.G. ve S.U. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti Köyceğiz ilçesinde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri yol üzerinde buldukları ayak ve ağzından yaralanmış Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.
YEREL HABERLER Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti Köyceğiz ...
Muğlalı 569 Muhtardan emekli amirallere tepki Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, 104 eski amiralin yaptığı açıklamayı doğru bulmadıklarını ve Muğla’da görev yapan 569 muhtar olarak devletin ve Cumhurbaşkanının yanında olduklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Muğlalı 569 Muhtardan emekli amirallere tepki Muğla ...
MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliği ve tesis yenilemeleri kapsamında il genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.
YEREL HABERLER MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor MUSKİ ...
Sek köyü 36 yıl sonra ezan sesine kavuştu Yeniden ezan sesine kavuşmalarına katkı sağlayan YK Enerji'ye teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Sek köyü 36 yıl sonra ezan sesine kavuştu Yeniden ...
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye ...
Bodrum'da 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bodrum'da 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
Datça'da bahar; papatyalar açtı
YEREL HABERLER Datça'da bahar; papatyalar açtı
Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti
YEREL HABERLER Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti
Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı ...
Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü
Yol vermek istedi, kaza yaptı
YEREL HABERLER Yol vermek istedi, kaza yaptı
Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ‘Canım Ada’ya Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü sahibini buldu.
YEREL HABERLER Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ‘Canım Ada’ya Muğla ...
'Dünya Dostluk ve Barış Köyü'nde kaçak inşaat tepkisi
YEREL HABERLER 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü'nde kaçak inşaat tepkisi
Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum'a geldi
Milas'ta Mahalle Muhtarlığı Derneği'nin seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta Mahalle Muhtarlığı Derneği'nin seçimi ...
Köyceğiz’de otomobil hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de otomobil hırsızları yakalandı
Muğla'da firari 3 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari 3 hükümlü yakalandı
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın davasında tanık konuştu: Çok sakindi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın ...
Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden sigorta parası için ittiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden sigorta parası ...
Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesinin Fethiye ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle eğitime ara verilen “Bağyaka Gündüz Bakımevi” tekrar hizmete açıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı Muğla Büyükşehir ...
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın davasında tanık konuştu: Çok sakindi
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın ...
Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Milas'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs ...