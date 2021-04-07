Ula'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ula Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 80 bin 500 lira değerinde 11 senet, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 lira para ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.K., S.G. ve S.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-04-07 12:48:36



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