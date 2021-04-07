Muğlalı milli binicinin çapraz bağları koptu



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Binicilik sporunda sayısız Türkiye şampiyonlukları bulunan Muğlalı milli sporcu Gökhun Çilingir'un sol diz ön çapraz bağı antrenman yaparken koptu. Ankara'da Prof. Dr. Mehmet Binnet tarafından başarılı bir operasyon geçiren Çilingir´in 6 ay yarışlardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gökhun Çilingir, "Birkaç gün içerisinde fizik tedaviye başlayacağız. Doktorumun bana söylediğine göre 6 ay sonra sahalara dönebileceğim. Hedefim ekim ayında Ankara´da yapılacak TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları'nda yarışmak. Arayan ve geçmiş olsun dileğinde bulunan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

2021-04-07 13:56:48



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