Otomobilin üzerine ağaç devrildi: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum’da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gündoğan Mahallesi’nde yol kenarındaki bir ağaç, GündoğanTorba yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine yıkıldı. Sürücü hemen otomobili durdururken, otomobilin ön kısmı ağır şekilde hasar aldı. Araç içerisindeki 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yolda trafik akışı durdu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, ağaç motorları ve testerelerle yıkılan ağacı kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.