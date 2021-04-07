Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe ve halatla kurtarıldı.

Bodrum'un kırsal Dereköy Mahallesi Karadere mevkisinde yaşayan çiftçi Mehmet Özgüvendik'in (67) sahibi olduğu inek, otlamak için bırakıldığı arazide kapağı açık bırakılan 2 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Özgüvendik, dibinde bir miktar su bulunan kuyudan kendi imkanlarıyla ineğini kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri kuyuya inip, halat bağladıkları ineği, kepçeyle çekerek kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan Mehmet Özgüvendik, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-07 17:17:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.