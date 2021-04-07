Muğlaspor amatör kümeye düştü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Muğlaspor, deplasmanda Siirt Özel İdaresispor'a 2-1 yenilince kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirip amatör kümeye geriledi. Grupta 19 puanla dipten kurtulamayan Muğlaspor'un, Silivrispor'un Kozanspor'u 2-1 yenip 32 puanla düşme barajının bir basamak üzerine çıkmasıyla son 4 maçta kurtuluş şansı kalmadı. 2016 yılındaki Play-Off mücadelesinde penaltı atışlarında Sultangazispor'u 8-7 mağlup ederek 3'üncü Lig'e dönen yeşil-beyazlıların tekrar amatör kümeye düşmesi taraftarlarını üzüntüye boğdu.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2021-04-07 17:33:54
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