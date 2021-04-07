Fethiyespor'da 6 vaka 



FETHİYE (Muğla), (DHA) Misli.com 3´üncü Lig 2´nci Grup ekibi Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup; 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2021-04-07 18:23:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.