Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Siirt Özel İdaresispor'a 2-1 yenilerek, rakiplerinden Silivrispor'un Kozanspor'u 2-1 mağlup etmesiyle bitime 4 hafta kala ligde kalma umutlarını yititen Muğlaspor yasta.
Bölgesel Amatör Lig'den 2016'da 3'üncü Lig'e dönüp 5 yıl sonra tekrar amatöre gerileyen yeşil-beyazlılarda sezon başından beri yapılan teknik adam değişiklikleri ve transferler takımı son sıradan kurtarmaya yetmedi. Sezon boyunca çıktığı 28 maçta yalnız 19 puan toplayabilen, son 4 haftada hedefsiz kalan Muğla'da taraftarlar sosyal medyada henüz geçen sezon Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen takımın amatöre düşmesiyle kahroldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2021-04-08 11:33:53
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