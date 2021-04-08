Akdeniz Foku uzun bir aradan sonra ortaya çıktı Muğla’nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi.

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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok’u, Gökova Körfezinde görüldü.

Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok’u gözlerden kayboldu.

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