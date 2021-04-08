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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te imara açılan yer için, 7 meclis üyesi dava açtı

İHA

Marmaris’te imara açılan yer için, 7 meclis üyesi dava açtı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi'ne bağlı içinde Kanuni döneminden kalma tarihi su sarnıcının ve kral yolunun olduğu Taşhan mevkiinin ilk defa imara açılacak olmasına, imar planına hayır oyu veren 7 meclis üyesi tarafından yürütmenin durdurulması yönünde dilekçe verildi. Marmaris Belediyesi ise konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Marmaris Belediyesi Meclisinde 02.02.2021 tarihinde oy çokluğu ile kabul edilen, Marmaris Çamlı Mahallesi Taşhan mevkii 1/1000 ölçekli yenilenme ve ilave uygulama imar planının iptali için AK Partili ve Bağımsız Meclis üyeleri yürütmeyi durdurma talepli 1/1000 Taşhan imar planının iptali davası açtı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Marmaris Adliyesine gelerek başvuru dilekçelerini veren Meclis Üyeleri, kentin uğrayacağı telafisi imkansız zararın bir an önce durdurulması için dilekçe verdiklerini söyledi.

Belediye meclisi üyesi Avukat Ayşegül Mungan'ın iddiasına göre Belediye tarafından, usule aykırı olarak yapıldığını belirttiği imar planı hakkında “Marmaris belediye Meclisi'nden 2 Şubat tarihinde Çetibeli ve çamlı Mahallesi Taşhan mevki ile ilgili bire binlik imar planı uygulaması kararı çıktı biz bu süreçte her aşamasında komisyonda imar komisyonunda ki toplantılarda akabinde yapılan meclis toplantısında bu konu ile ilgili çekincelerimizi arkadaşlarımız da paylaştık buradaki yanlışların hepsini tek tek arkadaşlığımızı anlattık ancak ne yazık ki bu konuya duyarlı davranan yalnız 7 kişiydik. Bizim AK Parti meclis üyelerimiz ve bağımsız bir Meclis üyemiz dahil olmak üzere 7 hayır oyu verdi diğer arkadaşlarımız birisi çekimser diğerleri Evet oyu vererek meclisten bu kararı çıkarttılar. Biz bu evet kararı çıktıktan sonra üstümüze düşen şey yüce Türk Adaletine başvurumuzu yaptık yanlış uygulama iptali için Muğla idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak imar planı iptali davası açtık Bu konuyla ilgili yargı süreci başlattık ama o da yargı süreci içinde İnancımız çok fazla bu yanlışın mahkeme kanalıyla durdurulacağına inanıyoruz" dedi.

‘’Marmaris Belediyesi yazılı açıklama yaptı ‘’
Konu ile ilgili Marmaris Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada ise ‘’ İlçemiz, Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca onaylanmış ve 13/02/2020 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşmiştir. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde hazırlanan Muğla İli Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediye Meclisimizce değerlendirilerek, 02.02.2021 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı ile yaklaşık 65 ha. alan Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olsa da, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, alanın yüzde 60’ı orman alanı olduğundan, orman alanları plan sınırı dışında bırakılmış, bölgenin %40’ı plan sınırına dahil edilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ise planlanan %40 alanın %45’i ticari ve kazma kullanım alanı olarak düzenlenmiştir. Hizmetler sektörünün büyük alan kullanımı gerektiren ticari kullanım ve depolama alan ihtiyacı olan birimleri, araçgiriş sirkülasyonunun çok olması, otopark ihtiyacı gibi sebeplerle kent merkezinde yer seçimi yapmakta zorlanmaktadır. Bu sebeplerle kent merkezine yakın konumdaki, Mevzi İmar Planları ile gelişme göstermiş Taşhan Mevkii’nde, son yıllarda yer seçimi yapan hizmetler sektörü için, zaman içerisinde parçacıl planların ortaya çıkardığı uygulamadaki zorluklar, mevzuatlardaki değişiklikler ve yeni eğilimler nedeniyle bu alanda bütüncül bir plan yapılması zorunluluğu doğmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, karayolundan 25 metre çekme mesafesi belirlenmiştir. Planda ticaret ve karma kullanım kararı getirilen parsellerde kat adedi 2 kat, kat yükseklikleri ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 28. maddesi ile hüküm altına alınmış olan Ticaret ve karma kullanım alanlarına yönelik belirlenen yapı yükseklikleri doğrultusunda hazırlanmıştır" sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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