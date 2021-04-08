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Bodrum'da 2 yılda 423 yapı yıkıldı 2 bin yapı ise yıkılmayı bekliyor Bodrum'da kaçak yapılar bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan bazı otel, işyeri ve konut sahipleri kaçak yapılaşmaya devam ediyor

İHA

Bodrum'da 2 yılda 423 yapı yıkıldı 2 bin yapı ise yıkılmayı bekliyor Bodrum'da kaçak yapılar bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan bazı otel, işyeri ve konut sahipleri kaçak yapılaşmaya devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı 2 yıldır devam ediyor. Bodrum'da yıkılan bina sayısı 423'e ulaşırken, yaklaşık 2 bin binanın ise yıkım işlemleri için hukuki sürecin sürdüğü, bin 856 binanın ise mühürlendiği öğrenildi.
Bodrum’da kaçak yapılaşmayla mücadele 2 yıldır devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kaçak yapılaşma ile mücadelesinde yıkımlar 2 yıldır aralıksız sürüyor. Birçok otel, işyeri ve konutlarda kaçak yapılan eklentiler 2019 yılından beri yıkılıyor. Yıkımların yanı sıra bazı otel, işyeri ve konut sahipleri ise kaçak yapılaşmaya devam ediyor. Denetimleri sıklaştıran Bodrum Belediyesi ise kaçak yapılara göz açtırmıyor.

"Yık yık bitmiyor"
2019 Nisan ayında başlayan ve halen devam eden kaçak yapıyla mücadelede 423 yapı tamamen yıkıldı. Kaçak yapıların 201 tanesini Bodrum Belediyesi gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkıldığı öğrenildi. 130 imara aykırı yapı ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı. 92 kaçak yapı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatı ile Çevre İl Müdürlüğü ekipleri yıktı. İmara aykırı bin 856 yapıda mühürleme işlemi yapıldı. Tespiti yapılan 2 bin kaçak yapının hukuki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Kaçak yapılaşma devam ediyor"
Pandemi ile birlikte kaçak yapıların hız kazandığı ve yıkımların yapılmasına rağmen kaçak yapılaşmanın da devam ettiği öğrenildi. Bodrum Belediyesi ekipleri hem havadan hem de karadan kaçak yapıları tespit ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun ihbarının da olduğu mahallelerde kaçak yapılar anında tespit ediliyor. Kıyı uzunluğunun 174 kilometre, yüz ölçümünün ise 650 kilometrekare olan Bodrum’da kaçak yapılaşmaya göz açtırılmıyor.

"Hazine arazisini işgal etmiş"
Kaçak yapılaşma ve imara aykırı yapılarla mücadele kapsamında en son Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlanırken, Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın kaçak eklentilerinde ise yıkım çalışması başladı. Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içerisinde bulunan, yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı binada yapı sahibi tarafından gerçekleşen tahliye işlemlerinin ardından yıkım, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerince tamamlandı. Küçükbük Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan sitenin içerisindeki villanın mevcut binasının zemin ve birinci katında tespit edilen kaçak ve ruhsatsız ilavelerde ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekibinin denetiminde mülk sahibi tarafından yıkım işlemi sürüyor.

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