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Binlerce yıllık kaya mezarları turizme kazandırmak için kolları sıvadılar

İHA

Binlerce yıllık kaya mezarları turizme kazandırmak için kolları sıvadılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde binlerce yıllık mezarları turizme kazandırmak için çalışmalar başlatıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın saha gezilerindeki tespitleri sonrasında, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinler ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde belediye ekiplerinin çalışması ile Roma dönemine ait kaya mezarları turizme kazandırılacak. Gökçebel Mahallesi’nde bulunan Roma Dönemine ait Kaya Mezarları ve Sunu Çukurları’nın yer aldığı park alanı ile Türkbükü Mahallesi’nde bulunan Roma Dönemi ait Kaya Mezarların yer aldığı alanda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB)'nun, kentimizin tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için hazırladığı projeler kapsamında, temizlik çalışmaları başlatıldı. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinler doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ot ve çöp temizliği gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları sonrasında, Karia Bölgesi’nin Roma dönemi ölü gömme adetlerinin önde gelen örneklerinden olan Kaya Mezarlarının rölöveleri alınarak çevre düzenleme ve sergileme projeleri hazırlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulacağı belirtildi.
3 bin 500 yıldır canlı kalan bir kent
Bodrum'un geçmişini, gelecek ile bütünleştirerek tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, projeler üreten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:
"Üzerinde bulunduğumuz yarımada, binlerce yıldır hayatla iç içe. Bizim bildiğimiz kadarıyla 3500 yıldır burada medeniyetler var olmuş ve hiçbir zaman terk edilmemiş. Hep canlı kalmış. Bodrum, günümüzde bile hala 24 saat yaşayan kent olarak bilinir. Bu kenti canlı kılan özelliklerin başında, bu coğrafyanın binlerce yıldır varoluşu ve o medeniyetlerin bize bıraktığı auradır, tarihi güzelliklerdir. O yüzden Bodrum’u biz farklı bir şekilde seviyoruz ve ona sahip çıkmaya çalışıyoruz."
Bodrum’daki tarihi eserleri korumak ve üzerinde yaşadığımız örtülü tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aras, şunları söyledi:
"Biz bütünüyle Bodrum’u şu anda ayakta kaldığı kadarıyla eski dokusuna döndürmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyaya saygı duyulmasını istiyoruz. Onun için hep yapmaya çalıştığımız, tarihin vurgulanarak günümüzde insanların farkındalığını artırmak."
Bodrum Belediyesi'nin, bölgenin kültürel varlıklarını korumayı amaçlayarak başlattığı temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemeleri sonrasında hazırlanacak sergileme projeleriyle kaya mezarları, hem Bodrum turizmine kazandırılacak hem de korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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