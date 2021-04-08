Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor: 0-0

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FETHİYE, (DHA) -

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Recep İlker Kor (xx), Gökhan Salduz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) Serhat (x) (Dk. 72 Tahir x), Sabri (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx), Kutay (x) (Dk. 55 Görkem x), Cem (xx) (Dk. 83 Hakan Yakup), Berkay (xx), Anıl (xx), Yakup (xx), Ali Han (xx)

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Osman (xx) Emrah (xx), Enes (x) (Dk. 75 Erdem x), Tuncay (xx), Güven (x) (Dk. 75 Muhammet Enes x), Ömer (x) (Dk. 44 Murat x), Ahmet (xx), Alican (xx) (Dk. 86 Bora x), Erdi (xx), Ali Han (x) (Dk. 75 Fatih x), İsmail (xx)

SARI KARTLAR: Cem, Yakup, Berkay, Mert (Fethiyespor), Emrah, Muhemmet Enes (Bld Kütahyaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki takımdan zirve takipçisi Fethiyespor, 30'uncu haftada konuk ettiği lider Belediye Kütahyaspor'la 0-0 berabere kalarak rakibine yaklaşma fırsatını kaçırdı. Maçtan önce 4 futbolcusunda koronavirüs vakasına rastlanan Fethiyespor, bu sonuçla 51 puana ulaştı. Kütahya temsilcisi puanını 58'e çıkarırken, ev sahibi ekip son 4 haftaya zirvenin 7 puan gerisinde girdi. Üst üste aldığı 2 yenilginin ardından 1 puanla yetinen Fethiye temsilcisinin galibiyet özlemi 3 maça yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-04-08 17:09:11



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