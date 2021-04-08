Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)

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CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlının arkadaşı Mehmet D., Gazeller Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-04-08 18:02:36



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