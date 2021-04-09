Vali Tavlı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tavlı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Kurulduğu günden bu yana vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması gibi görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun. Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız 176 yıldır üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Kamu düzeninin, güvenlik ve asayişin sağlanmasının yanında sosyal destek çalışmalarıyla da adından söz ettiren Emniyet Teşkilatımız, içinde bulunduğumuz Kovid19 salgını ile mücadelede gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutluyorum"



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