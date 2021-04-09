Kırsal mahallelerde eğitim kursları başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde kırsal mahallelerde ikamet edenlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kursların açılması amacıyla "Kurslarımız ile Köylerdeyiz" projesi hayata geçirildi.



Kırsal mahallelerde bahçecilik ve peyzaj, ağaç budama, sulama sistemleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt sığır yetiştiriciliği, süt hijyeni, arıcılık, ağaç boylama, ağaç kesimi gibi kursların açılması amacıyla Milas Kaymakamlığı himayesinde Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Kurslarımız ile Köylerdeyiz” projesinin imzalanmasının ardından proje kapsamında kurslar düzenlenmeye başlandı.



İlk kurs Çamovalı Mahallesi’nde Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu oldu. Mahalleli üreticilerin ilgi gösterdiği kursta konuşma yapan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas'taki hayvancılığın önemini vurgulayarak, bilinçli yetiştiriciler sayesinde hayvan refahı çatısı altında modern ve kaliteli yapılan üretimle Milas'a dolayısıyla ülkemize yararlı olma gayesinin altını çizdi.



Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Hüseyin Düzova'nın moderatörlüğünde sekiz hafta boyunca sürecek. Eğitimlerin teorik ve pratik uygulamalarla en verimli şekilde tamamlanması amaçlanıyor.



Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu Peyzaj ve Bahçe Bakımı Kursu Boğaziçi Mahallesinde başlatıldı. Peyzaj ve Bahçe Bakımı kursu, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Gölgedar moderatörlüğünde haftada bir gün olmak üzere sekiz hafta boyunca sürecek.



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