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Lokanta camiye dönüştürüldü Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karaçulha Toptancı Hali içerisinde caminin olmaması ve hal esnafının talepleri üzerine hal içerisindeki lokantayı cami olarak düzenleyerek hizmete sundu.

İHA

Lokanta camiye dönüştürüldü Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karaçulha Toptancı Hali içerisinde caminin olmaması ve hal esnafının talepleri üzerine hal içerisindeki lokantayı cami olarak düzenleyerek hizmete sundu.

Muğla’da üretilen ürünleri Avrupa ülkelerine göndererek Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatında önemli bir yeri bulunan Karaçulha Toptancı Halinin çehresi Muğla Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile değişiyor.
Karaçulha Toptancı Hali’nin alt yapısından üst yapısına kadar birçok farklı konuda düzenleme gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, hal esnafının taleplerini de yerine getiriyor. Hal içerisinde caminin olmaması nedeniyle en yakın bir kilometre uzaklıktaki camiye gitmek zorunda kalan esnaf, hal içerisine cami yapılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine talepte bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatıyla çalışma başlatan ekipler, hal içeresindeki lokantayı camiye çevirdi. Fethiye Müftülüğü ile gerçekleşen görüşmelerin ardından ise camiye imam atandı.
Yaklaşık 95 bin TL’ye mal olan cami, hal esnafı, nakliyeci ve üreticilerin hizmetine sunuldu. 15 yıllık hal esnafı olan Osman Toru, hal içerisinde yapılan caminin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Biz ibadetimizi gerçekleştirmek için hal dışında bulunan camiye gidiyorduk. Burası bize uzak olmakla birlikte, gittiğimizde bazen yer bile bulamıyorduk. Ancak buradaki lokantanın camiye çevrilmesi sayesinde namaza zamanında yetişebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Halin kurulduğu günden bu yana burada bulunduğunu belirten Bayram Viran, caminin yapılmasında öncü olanlardan birisinin babası olduğunu ifade ederek şunları söyledi, “Hal içerisinde caminin olmasında esnafımız oldukça memnun. Daha önce esnafımız molaya çıktığında cami uzak olduğu için o mola arasında gidip gelemiyordu. Şimdi mola sırasında camiye gidip namazını kılıp geri geliyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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