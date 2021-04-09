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Dalaman yeni bir turizm alanına kavuşacak Dalaman’da 5 bin 849 dekar alan turizme kazandırılıyor

İHA

Dalaman yeni bir turizm alanına kavuşacak Dalaman’da 5 bin 849 dekar alan turizme kazandırılıyor

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ilçede 5 bin 849 dekar alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Başkan Karakuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turizmin 12 aya yayılmasını ve yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sunmasını ön gördükleri projeyle ilçenin yeni turizm alanına kavuşacağını söyledi.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, “İlçemiz sahil bandında Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde yer alan 5 bin 849 dekar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek turizme açılması, İl Başkanımız Sayın Kadem Mete’nin il başkanları toplantısında yapmış olduğu teklif, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile gerçekleşmiştir. Dalaman artık yeni bir turizm alanına kavuşacak" açıklamasında bulundu.
Söz konusu alana 3 adet golf sahası yapılacağını belirten Başkan Karakuş; “Hem 12 ay turizmin hem de satın alma seviyesi yüksek turistin gelmesinin önü açılmış olacak. Bunun yanında bölgemizde yetişen tarım ürünlerine de daha kolay pazar bulma imkanı sağlanmış olacak. Bölgede yeni yapılacak tesislerde en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacak ve havaalanı 12 ay hizmet verir duruma gelecek. İlçemize ve Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir bey ve Yelda Erol Gökcan hanım, İl Başkanımız Kadem Mete ve tüm emeği geçenlere ilçemiz adına şükranlarımı sunarım” dedi.

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