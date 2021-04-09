Fethiye potada en kritik maçta

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FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Türk Telekom'u son saniyede yenmesine rağmen son 3 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde son haftalara girilirken Fethiye Bld, 27 maçta 7 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Bahçeşehir'in 26 maçta 9 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-04-09 12:12:47



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