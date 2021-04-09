Marmaris’te Kadına Şiddet toplantısı yapıldı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında tüm Türkiye’de olduğu gibi eşzamanlı olarak Marmaris öğretmen evinde ‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’’ yapıldı.



Toplantıya Marmaris C. Savcısı Emre Baydede, İlçe J. Bnb. Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müd. V. Oktay Kapsız , Sahil Güv. Kom. V. Yzb. Gökhan Tula Belediye Bşk. Yrd. İhsan Öztürk, ve daire amirleri katıldı. Yapılan toplantıda Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi konuları konuşuldu. Bu konular kapsamında Kadesin daha etkili bir şekilde tanıtılması, elektronik kelepçe, kadınlara yönelik şiddete karşı önlem ve tedbirlerin arttırılması ana başlıklar yer aldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddet konusunda Bakanlığımızın genelgesi ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacı ile toplantımızı gerçekleştirdik. Elektronik kelepçe ve diğer önleyici önlemler ile ilgili görüş alışverişi yapıldı. Bilindiği üzere yasalar çerçevesinde bütün makam ve mevkilerimiz ile ilçemizde kadına şiddet konusuna karşı çalışmalarımız arttırılmıştır. Marmaris’te son 5 yıl içerisinde kadın cinayeti olmaması ilçemiz adına sevindirici bir durumdur ancak turizm sezonunun yaklaşmış olması ve nüfus artışına bağlı olarak aile içi şiddet oranında artış gözlemlenmiştir. Amaca yönelik çalışmalarımız kurumlar arası koordinasyon ile daha sıkı bir şekilde devam edecektir. Kadınlar bizim için değerli ve önemlidir şiddetin her türlüsüne karşıyız’’ şeklinde konuştu.



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