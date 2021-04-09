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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu

İHA

Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 27 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek olan ralli heyecanı öncesi engelli öğrencilerle buluşan ralliciler, öğrencilere “trafikte güvenlik” eğitimi verdi. İlk kez ralli yarış arabası gören engelli öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.
Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle Cumartesi, Pazar günü düzenlenecek ralli yarış öncesi Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na giden Türkiye Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu ve şampiyon pilotlar engelli öğrencilerle buluştu. “Trafikte güvenlik” eğitimi veren Beyza Avcıoğlu ve şampiyon pilotlar öğrencilere kartondan yapılmış olan pilot şapkaları hediye etti. Slayt gösterisi ile trafik eğitiminin ardından ralli otomobilinin yanına giden öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Arabanın içini ve dışını inceleyen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.
Eğitimin ardından engelli öğrenciler tarafından yapılan seramik eserler katılımcılara Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya tarafından takdim edildi.

Engelliler için yarış mümkün
Engelli insanlar için de otomobil yaptırdıklarını ve yarışların mümkün olduğunu ifade eden Türkiye Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu, “Trafikte güvenlik, hayatta güvenlik diyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan hayatın önemli bir unsuru olan trafikte ne kadar güvenli olabiliriz öğretmek. Bu vesileyle de tehlikeli olarak adlandırılan sporumuzu da güvenlik tedbirleri alınarak, dünyada yapılan sporların içerisinde katiyen en tehlikelisi olmadığını çocuklarımıza anlatmak istedik. Engelli aracımız var, engellilere de ralli eğitimi veriyoruz. Sadece spor olarak değil, aynı zamanda tüm branşlarında ve kademelerinde görev almalarını hep birlikte el ele vererek iş birliği yaparak engelli engelsiz ayrımı olmadan bu sporda var olmayı istiyoruz” dedi.

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