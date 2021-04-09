Baba ve oğlunun katil zanlısı aranıyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen katil zanlısının arkadaşı Mehmet D., Gazeller Mahallesi'nde gözaltına alındı. Mehmet D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-09 15:54:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.