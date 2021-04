Marmaris’te yaralı atın tedavisi tamamlandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan New York'ta Türk toplumu temsilcileri ile buluştu

Vatandaşlar tarafından kırsal alanda bulunan ve Marmaris Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı at, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Marmaris’in kırsal kesimlerinde genellikle gruplar halinde gezen yaban atlarından biri 10 Mart tarihinde, Hisarönü Mahallesi Datça yolu üzerinde yaralı halde bulunmuştu. Marmaris Belediyesi hayvan nakil aracıyla rehabilitasyon merkezine getirilen at tedavi altına alınmıştı. Ayağı ve sırtındaki yaraları enfeksiyon kapan atın bakımı ve tedavisi Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri çalışanları tarafından yapıldı.

Sakin tavırlarıyla veterinerlik biriminin sevgisini kazanan atın tedavi süreci tamamlandı. Bir aylık tedavinin ardından iyileşen at belediye ekipleri tarafından yine bulunduğu yere bırakıldı. Tekrar doğaya kavuşan atın mutluluğu görülmeye değerdi.



