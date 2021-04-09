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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi

İHA

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da video konferans yöntemi ile bağlandı.
Vali Özer Türk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Cumhuriyet Savcısı Ethem Aydın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk ve ilgili kamu, STK ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Toplantıda çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddet olaylarının önlenmesinde koordinasyon ve hassasiyetin önemine değindi. Ayrıca bakanlıklar arası işbirliği sonucunda uygulamaya konulacak yeni şiddetle mücadele tedbirleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Kadına şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda; 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya konulan Elektronik Kelepçe Uygulaması ile 6284 sayılı kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi ile formun uygulanması il bazında değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin en üst noktaya çıkarılması amacıyla; Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vb. risk arttırıcı faktörlerin il bazında değerlendirilerek, söz konusu risk arttırıcı faktörlere karşı il eylem planının hazırlanması, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması faaliyetlerine devam edilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Yapılan sunumların ardından aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda kurumlarca il genelinde yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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