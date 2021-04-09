Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü personeli Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü kapsamında hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Orhan Tavlı’ya bilgi verdi. Polis Teşkilatının toplumun huzuru ve güvenini sağlama konusundaki özverili çalışmalarına değinen Vali Orhan Tavlı, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.