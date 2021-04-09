Baba ve oğlunun katil zanlısı aranıyor (3)

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BABAOĞUL CİNAYETİNDE TUTUKLAMA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-09 20:31:03



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