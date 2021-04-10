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Bodrum'da 27 yıl sonra ralli heyecanı

DHA

Bodrum'da 27 yıl sonra ralli heyecanı


Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 27 yıl aradan sonra düzenlenecek ralli organizasyonu öncesi söyleyişi ve kokteyl gerçekleştirildi. 84 otomobil ve 168 sporcunun mücadele edeceği yarışın 6 etaptan oluşacağı öğrenilirken, söyleyişe katılan ünlü pilotlara yarış ile ilgili bilgiler verildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Karya Otomobil Spor Kulübü, Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle bu hafta sonu Bodrum ilçesinde düzenlenecek "Rally Bodrum" turnuvası öncesinde bazı pilotlar, söyleşiye katılarak kokteylde bir araya geldi. 84 otomobil ve 168 sporcunun katılacağı ralli yarışa 11 Nisan Pazar günü start verileceği öğrenilirken, yarışın 6 etapta tamamlanacağı bildirildi. 27 yıl aradan sonra yapılacak olan ralli öncesinde, pilotlar söyleyişi ve kokteylde bir araya geldi.
Söyleyişi de konuşma yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Öncelikle çok mutluyuz. Pandemi dolayısıyla önceki yıl VRC'de yarış yapabilmiştik. Akabinde Formula 1 ilk defa ulusal düzeyde şampiyonluk düzeyinde 27 yıl aranın ardından Bodrum'da düzenliyoruz. 27 yılın ardından en büyük düzeyde bir katılımın olması, ayrıca başka bir gurur ve bir rekor kırmış bulunmaktayız. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pandemi dolayısıyla Bodrum, sağlık alanında önemli bir konumda yer aldı. Bu tür uluslararası düzeyde tanıtımı, Bodrum için de bir avantaj olarak görüyorum. Kazasız belasız bir yarış diliyoruz" dedi.
"BU TÜR SPORLARIN TURİZME BÜYÜK BİR FAYDASI VAR"
Ünlü ralli pilotu Serdar Bostancı da yaptığı konuşmada, "27 yıl aranın ardından Bodrum'da buluşmak gerçekten tarif edilmez bir duygu. Bodrumluların bu ralliye kucak açması ve destek vermesiyle birlikte bundan sonraki süreçte ulusal düzeyde yapılır diye düşünüyorum. Bu tür sporların turizme büyük bir faydası var. Turizm bölgelerinin ölü sezonunda bütün dünyada olduğu gibi kışın kış turizmi yapıldığı yerlerde, yazın ralliler yapılıyor. Yazın yaz turizmin yapıldığı yerlerde, kışın ralliler yapılıyor ve o bölgelerin 2 ay önce açılmasına neden oluyor. Bodrum'da bu tür yerlerden biri. Bodrum'un bu vizyona ihtiyacı var, potansiyeli var" diye konuştu.
"İLK DEFA RALLİ İÇİN GELDİK"
Ralli amaçlı Bodrum'a gelmenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden ralli pilotu Murat Bostancı ise "Babam ile başladığım bu spora 27 yıl aradan sonra katılmak çok mutlu etti. Bodrum insanın ikinci evi. Biz buraya hep tatile gelirdik. Ralli olarak ilk defa gelmenin ayrı bir gururunu yaşıyoruz, heyecanlıyız. Güzel bir yarış ve geniş katılım var. Pandemi nedeniyle belki seyirci alınmayacak ama sosyal medya ağlarından canlı yayınlanacak. 2019 yılında şampiyon olduktan sonra gençlere de şans verelim dedik. Bu yarışta genç sporcular da göreceksiniz. Pandemi nedeniyle uzun süredir yarış yapamıyorduk. Yarışmayı yarıştırmayı çok özledik. Kazasız belasız bir yarış olsun diye umut ediyoruz. Bu yarışı önümüzdeki yıllarda mahalliden çıkarıp ulusal platformlara taşımalıyız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
BELEDİYE BAŞKANI, CO-PİLOT OLARAK YARIŞA KATILACAK
Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek Rally Bodrum öncesi düzenlenen söyleşide ralli pilotlarından sonra bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkan Ahmet Aras, 2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kendisinin de co-pilot olarak yarışa katılacağını ve etapların dünya harikası bir bölgede yapılacağını ifade eden Aras, şöyle devam etti:
"Bodrum'da hele böyle sezon başlangıcında, gerçekten bu kadar kaliteli bir organizasyonun yapılıyor olması bize de gurur veriyor. Umarım bundan sonraki yıllarda da çok daha geniş, büyük çaplı, uluslararası organizasyonları birlikte yaparız. İnşallah kazasız, belasız ve çok keyifli bir organizasyon olur."
Söyleşinin ardından Karya Otomobil Spor Kulübü Başkanı Atıl Atılgan tarafından Başkan Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan'a, yarışta giyecekleri tulumlar sunuldu. Etkinlik koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
84 otomobil ve 168 sporcunun mücadele edeceği yarış, bugün 18.30'da Myndos Kapısı'nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 11 Nisan Pazar günü saat 08.00'de de 6 etaptan oluşan yarışın ilk etabının startı verilecek.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-04-10 02:45:25

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