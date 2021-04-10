Bodrumspor seri peşinde

BODRUM (Muğla), (DHA) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mamak Futbol Kulübü'nü yenerek Play-Off yolunda tekrar umutlanan Bodrumspor, yarın sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 55 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bodrumspor'da teknik direktör Tahsin Tam, "Play-Off hattının 2 puan gerisindeyiz. Bizim için her maç çok kritik. Geçen haftaki galibiyet takıma moral ve güven verdi. Pendikspor'u da yenip seri başlatmak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2021-04-10 13:17:30
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