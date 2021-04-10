Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünde Marmaris’te Atatürk anıtına çelenk sunuldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



'10 Nisan Polis Haftası' kutlamaları dolayısıyla Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aycan Çakır, şube amirleri ve polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Atatürk anıtındaki törenden sonra şehit ailesini ziyarete giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlama etkinliklerine çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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