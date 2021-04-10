Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak belirlendi

40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye’de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. Bu doğrultuda, halka arz için talep toplama tarihleri 1922 Nisan; hisse başı fiyat aralığı ise 8,509,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

Toplamda 110 milyon TL; ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL 9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 1922 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.; Türkiye’nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda bulunuyor.



Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. hakkında

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımıyla yenilenebilir enerjiyi odağına alıyor. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesareti ile çıktığı yolculuğunda Aydem Yenilenebilir Enerji, yenilikçi yaklaşımı ile bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor. Türkiye geneline yayılmış, 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık 3,2 TWh enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleri ile ülkemizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle karşılıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından, mühendislik ve işletme aşamalarına kadar tüm yapım ve operasyonel işlerini kendi çatısı altında yürütmekten gurur duyuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.