Otomobil üreticisinden eğitime 'elektrikli araç' desteği



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye´nin en önemli otomotiv sanayi kuruluşlarından olan Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne elektrikli araç hibe edildi.Muğla´nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından elektrikli araç hibe edildi. Okul bahçesinde düzenlenen teslim törenine Milas Belediye Başkan Vekili Gülşen Gökçe, Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Kutay Motorlu Araçlar A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Bayhan ve okul yöneticileri katıldı."AVRUPA´DA 100 BİNİN ÜZERİNDE, TÜRKİYE´DE 850 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI"Öğrencilerin, çevreci bir dönüşüm yaşayan otomotiv sektörüne ayak uydurabilmesi, elektrikli araçlar üzerinde pratik kabiliyetlerini artırarak mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında teslimi yapılan araç için düzenlenen törende ilk konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapıldı."OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜN ARA ELEMAN İHTİYACI MESLEK LİSELERİNDEN"Bal, aracın eğitime hibe edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Hüseyin Yusufoğlu, protokol kapsamında Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin de aralarında olduğu 16 meslek lisesine elektrikli uygulama aracı hibe ettiklerini belirterek, "10 yılı aşkın bir süreden beri Türkiye´de elektrikli araç alanında çaba sarf ediyoruz. Avrupa´da 100 binin üzerinde, Türkiye´de ise 850 adet elektrikli araç satışımız oldu. Bu araçlar Türk mühendisleri ve işçileri tarafından imal edildi. İnşallah yapmış olduğumuz protokol ve hibe edilen araçlarımızla eğitim öğretim gören çocuklarımız kendilerini daha da geliştirecek. Otomobil sektörünün ara elaman ihtiyacı meslek liselerimiz. Bu okullardan çok yetenekli çocuklarımızın sektörle bir araya geleceğine inanıyoruz" dedi.TÜRKİYE GENELİNDE 16 OKULA TESLİM EDİLDİİl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu ise mesleki eğitim alanında son dört yılın yükselişine şahit olduklarını belirterek, "Sektörlerin en büyük ihtiyacı olan ara elamanların yetişmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır anlayışı ile hareket ederek ülkemizde mesleki eğitimin gelişmesi için önemli katkılar yapılıyor. Ulusal projelerle okul-işletme modelini hayata geçiren okulumuz Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından elektrikli uygulama aracı hibe edildi. Türkiye genelinde 16 ayrı okula araçlardan teslim edildi. Bu okullar arasında Milas´ımızın da yer alması bizleri ayrıca mutlu etti. Eğitimlerin sonucunda öğrencilerimiz sektöre kazandırılmış olacak" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Hüseyin Yusufoğlu tarafından elektrikli uygulama aracının anahtarı teslim edilirken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından ise Yusufoğlu´na teşekkür plaketi verildi.(FOTOĞRAF)DHA-Eğitim Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

2021-04-10 14:08:13



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