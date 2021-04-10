Tefecilik iddiası ile gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince yapılan operasyonla Milas’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas KOM Grup Amirliği tarafından, vatandaşların maddi yetersizliklerini istismar ederek yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden alan, haksız şekilde zenginleştikleri iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Müşteki ifadeleri, ara yakalamalar ve tapelerle desteklenen delillendirme çalışmasının sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildiler. Savcılıkça ifadelerine başvurulan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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