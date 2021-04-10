Bisikletli polisler, 'kadına şiddete hayır' yazan tişörtleriyle korteje katıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı´nın 176´ncı yıl dönümü kapsamında ekipler kortej düzenledi. 'Martı' adı verilen bisikletli polis timleri 'Kadına şiddete hayır' ve 'KADES önemli' yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı asayiş, trafik, terör ve 6 yunus motosiklet timi 10 isan Polis Haftası kutlamaları kapsamında kortej düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız´ın başında bulunduğu kortej ilçe merkezinin ana ve ara caddelerinde siren çalıp, 'Evde kalın sağlıklı kalın', 'Lütfen virüs tedbirlerine uyun' anonsları yapıldı. 'Martı' adlı bisikletli polis timleri 'Kadına şiddete hayır' ve 'KADES önemli' yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti. Vatandaşlar, pencere ve balkonlarından alkış tutarak cep telefonuyla video çekip sosyal medya hesaplarından, İyi ki varsınız, gururumuzsunuz yorumu ile paylaştı. İki saat süren kortej İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde son buldu.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-04-10 21:31:36



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