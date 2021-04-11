Traktör altında kalarak yaşamını yitirdi

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen kazada traktör altında kalan vatandaş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde 48 YD 951 plakalı traktörüne sardığı odunları taşıyan Ali Arslan, ormanlık alanda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilirken, olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ekibi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada traktör altında kalan Ali Arslan kazada yaşamını yitirdi.

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