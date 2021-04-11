Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzzettin Mahallesi Çevlik mevkisinde bir evde ilk belirlemelere göre, sigaradan kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Remzi Turgut, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Turgut, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikensin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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