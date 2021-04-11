Bodrumspor - Pendikspor: 3-0

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) -

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (xxx) (Dk. 64 Yakup xx) Emre Can (xx), Süleyman Özdamar (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Erkan xx), Sergen (x) (Dk. 38 Halil İbrahim xx), Emirhan (x), Burak (xxx), Emre Kaplan (xx), Celal (xxx), Cenk (xxx) (Dk. 82 Batuhan xx), Murat (xxx) (Dk. 64 Süleyman Güneş xx)

PENDİKSPOR: Emre (x) Süheyl (x), Enis (x) (Dk. 71 Görkem x), Ömer Can (x) (Dk. 78 Atakan Arslan x), Atakan Müjde (xx), Erdinç (xx), Ömer Kandemir (x), Mertcan (x) (Dk. 46 Umut x), Emirhan (x) (Dk. 46 Yaser xx), Mahmut Caner (xx), Denis (x) (Dk. 71 Enes x)

GOLLER: Dk. 5 Burak, Dk. 34 Cenk, Dk. 67 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Cenk (Bodrumspor), Süheyl, Mahmut (Pendikspor)

Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, 33´üncü haftada konuk ettiği Pendikspor´u 3-0 mağlup ederek 2´de 2 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 5´inci dakikada Burak, 34´üncü dakikada Cenk, 67´nci dakikada ise Celal kaydetti. Konuk ekibin 60´ıncı dakikada kazandığı penaltıda kaleci Egemen, Umut´a gol izni vermedi. Bu sonuçla Bodrumspor 58 puana ulaşıp 6´ncı sıradaki yerini korurken, Pendikspor 41 puanda kaldı.

5´inci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Orta sahadan atılan uzun topla buluşarak ceza sahasına giren Burak, karşı karşıya kaldığı kaleci Emre´yi düzgün bir vuruşla avladı: 1-0.

15´inci dakikada gelişen Pendikspor atağında sağdan ceza sahasına giren Mahmut´un ortasında Emirhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

34´üncü dakikada Bodrumspor farkı 2´ye çıkardı. Orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Murat´ın sert şutunda kaleci Emre´nin çeldiği topu Cenk tamamladı: 2-0.

52´nci dakikada Bodrumspor´un kazandığı frikikte Halil İbrahim´in şık vuruşunu kaleci Emre aynı güzellikte çataldan çıkardı.

60´ıncı dakikada ev sahibi ekipten Emirhan´ın ceza sahasında Yaser´i indirmesiyle Pendikspor penaltı kazandı. Umut´un kullandığı penaltıda kaleci Egemen gole izin vermedi. Penaltıyı kurtarırken sakatlanan Egemen, 4 dakika oyuna devam edip yerini Yakup´a bıraktı.

67´nci dakikada Burak´ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Celal, rakip fileleri sarsarak takımını iyice rahatlattı: 3-0.

85´inci dakikada Pendiksporlu Erdinç´in frikikten şutunda kaleci Yakup golü önledi. Bodrumspor müsabakayı 3-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-04-11 17:05:33



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