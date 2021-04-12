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Menteşe’de Camilerde Ramazan temizliği Menteşe’deki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik gerçekleştirdi.

İHA

Menteşe’de Camilerde Ramazan temizliği Menteşe’deki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik gerçekleştirdi.

Menteşe Belediyesi’nin 4 kişilik cami temizlik ekibi ve 2 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna hız verdiklerini belirterek, “Pandemi öncesinde de ekiplerimiz tarafından ibadethanelerimiz düzenli olarak temizleniyor, bakım ve tadilatları yapılıyordu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte oyun parkları, çok amaçlı sosyal alanlar, meydanlar, spor alanları, ibadethaneler, ortak kullanım alanları olan tuvaletler, devlet kurumları ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettik.
Bu süreçte ekiplerimiz tarafından Menteşe’deki camilerimizde Bin 600 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı şekilde ibadetlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibi ayrıca pencereleri, ayakkabılıkları, kapıları, mihrap, kürsü ve minberi de temizliyorlar. Temizlik ekibinin ardından dezenfeksiyon ekibi tarafından camii dezenfekte ediliyor.

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