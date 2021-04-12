Fethiye potada umut tüketti

FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji mağlubiyetiyle 28 haftada 7 galibiyette kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşme eşiğine geldi. Ligde son 2 haftaya düşme hattında giren Fethiye temsilcisinin bu hafta Büyükçekmece'yi yense dahi Türkiye Basketbol Ligi'ne geri dönme ihtimali bulunuyor. Bahçeşehir, Fethiye galibiyetiyle 10 galibiyete ulaşıp ligde kalmayı garantilerken, 1 puanı silinen Galatasaray'da Pınar Karşıyaka deplasmanında kazanıp galibiyet sayısını 10'a çıkardı. Fethiye Belediyespor, kalan maçlarında 2'de 2 bile yapsa Galatasaray ve 2 maçı eksik 9 galibiyeti bulunan Petkimspor kalan sınavlarında birer galibiyet alırsa küme düşecek. Muğla temsilcisi, bu hafta Büyükçekmece'yi yenememesi durumunda rakiplerin alacağı sonuçlara bakılmaksızın lige mendil sallayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-04-12 12:08:14
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