Marmarisli emlakçılardan 'dolandırıcılık' uyarısı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren emlakçılar bu bölgede arsa ve satılık ev kalmadığını, talebin çok ama talepleri karşılayacak emlak bulamadıklarını belirttiler. Her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dolandırıcılar mevcut olduğunu belirten emlakçılar bunlara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle pandemi döneminde yurt dışı ve yurtiçinde yaşayanların kalabalık şehirlerden kaçma isteği Muğla bölgesinde emlak satışlarında ciddi bir artışa neden oldu. Sorumlu gayrimenkul danışmanı Figen Gedik "Pandemi döneminde Marmaris’te emlak piyasasında bir yoğunluk var. Herkes müstakil ev ya da arsa arıyor. Tabi ki izole olmak istiyorlar" dedi.

Dolandırıcılara dikkat

Figen Gedik "Müşterilerimizi ve Marmaris’te yatırım yapmak isteyenleri bir konuda uyarmak istiyorum. Bizler bile dolandırılıyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden ilan açıp olmayan evleri ve arsaları gösterip kaparo istiyorlar. Daha sonra bu şahıslar buraya gelip kaparo yolladıkları kişilere ulaşamayınca ve ortada ev olmayınca dolandırıldıklarını anlıyorlar. Bizleri dolandırma şekilleri ise bizden ev kiralıyorlar yalnız yaşayacak gibi. Daha sonra bizden normal fiyatta kiraladıkları evleri başkalarına daha yüksek fiyattan kiralıyorlar. Bunu öğrenen ev sahibi de haklı olarak bizleri suçluyor evimde tanımadığım yabancılar var diye" diyerek vatandaşların kesinlikle yetki belgesi olmayan emlakçılardan alışveriş yapmaması konusunda uyardı.

Devlet’in kontrolleri sıklaştırması gerekiyor

Gayrimenkul firması sahibi Muammer Korkut, "Malum nedenlerden ötürü talep var ama talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Marmaris’te son üç dört yıldır yapılaşma en alt seviyede. Yeni konut üretimi olmadığı için de sektörde sıkıntı yaşıyoruz. Talepler daha çok kırsal mahallelere yoğunlaştı" dedi.

12 yıldır bu sektörde hizmet veren Korkut, "Dolandırıcılıklar konusunda söylenecek bir şey yok. Devletimizin bir kıstas getirerek kontrolleri sıklaştırması gerekiyor. Bizler işyeri sahibi olarak devletimize vergimi ödüyoruz ancak yasa dışı yapanlar devlete vergi vermediği gibi dolandırıcılık işlerine de karışıyor. Bizim de adımızı kötülüyor. Denetimlerin daha sıkı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.