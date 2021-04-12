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Bodrum'da ralli ödül töreni sonrası çıkan kavga ile ilgili federasyondan açıklama “Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız”

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişinin, bir araç arızası nedeniyle tartıştıkları ralli komite üyelerini darp ettiği olayla ilgili olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Karya Otomobil Spor Kulübü'nden açıklama geldi.

Bodrum'da ralli ödül töreni sonrası çıkan kavga ile ilgili federasyondan açıklama “Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişinin, bir araç arızası nedeniyle tartıştıkları ralli komite üyelerini darp ettiği olayla ilgili olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Karya Otomobil Spor Kulübü’nden açıklama geldi.
Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söylerken, görevlilere bağıran Üstündağ, telefonla bir görüşme yaptı. Bir süre sonra arabayla 4 kişi gelirken, Üstündağ ve yanındaki 4 kişi rallinin komite üyelerini darp etti. Kavga sonucu silahla 1 kişi ayağından yaralanırken, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile yanındaki 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Karya Otomobil Spor Kulübü’nden peş peşe açıklamalar geldi.

“Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız”
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 1011 Nisan tarihinde Bodrum Muğla’da düzenlenen Bodrum Rallisi’nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, birkaç kişiden oluşan bir grup; ‘yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış; kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaralamıştır. Emniyet güçlerimiz yaşanan bu üzücü olaya hemen müdahale etmiş ve akabinde yasal süreç başlatılmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yaralanan kulüp yöneticilerimiz ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yasal sürece müdahil olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir ve olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımız ile sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

“İhmal iddiası tamamen dayanıksız ve asılsız”
Karya Otomobil Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise, “Organize ettiğimiz 1011 Nisan tarihinde Bodrum Muğla’da düzenlenen Bodrum Rallisi’nde, yarışan ekiplerimizden birisi, mekanik bir sorunla yoldan çıkmıştır. Fiilen bir kaza yapmamış olan ekip üyelerinin, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadıkları ve yaralanmadıkları görülmüş; yoldan çıkan ekibin aracı, servis alanına götürülmek üzere çekiciye yüklenmiştir. Yarışma ve ödül töreni tamamlandıktan sonra, içlerinde bu ekibin üyelerinden birisinin yakını olduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu bir grup, ‘yoldan çıkan ekip üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine, servis alanı ve ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış, kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve aynı grup içinde yer alan bir başka kişiyi silahla hafif yaralamıştır. İhmal iddiası tamamen dayanaksız ve asılsız olup, Yarışma Direktörü Nurdan Akal'ın ilgili açıklaması aşağıdaki gibidir:
'11 Nisan günü gerçekleştirilen Ralli Bodrum organizasyonunun son Etabı geçilirken 81 kapı nolu yarışmacı 6. özel etabın bitmesine 1,52 kilometre kala 81 no'lu araç küçük bir kaza yaptığını yarışmacılarla ilişkiler görevlisine bildirmiş pilot ve copilotun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtmişlerdir. Bu arada yarışın direktörü olarak ben de mevkilerini sordum ve bilgisini aldım. Son iki araç etaptan çıktıktan hemen sonra aracın yanına görevliler gidip aracı çekiciye yükleyip merkeze doğru getirmişlerdir. Bu arada devamlı olarak GPS ile takip yapılmış süpürücü ile de temas kurularak bilgi alınmıştır, müdahalede herhangi bir gecikme veya eksik uygulama yoktur. Tüm etapta yarış dışı kalan araçlara uygulanan prosedür eksiksiz ve tam olarak işlemiştir, ayrıca ambulans veya tıbbi müdahale gerektirecek bir durumları olmadığı kendileri tarafından belirtildiği gibi noktada görevli sektör ve rescue arkadaşlardan da teyit alınmıştır. Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşmiş, teknik ve sportif açıdan en yetkin ve başarılı organizasyonlardan birinin arkasından, yapılan saldırıyı spora ve sporcuya yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan bu üzücü olay ile ilgili olarak emniyet güçlerimiz hemen olaya müdahale etmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

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