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Otizmli çocuklar Knidos’ta kazı yaptı

İHA

Otizmli çocuklar Knidos’ta kazı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli bireyler ve ailelerini sosyal yaşamın her alanında destekleyerek hayatlarını kolaylaştırmaya ve engelliler konusunda farkındalık çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ‘Kültürel Geleceğin Mirası Küçük Arkeologlar’ projesi kapsamında 5 engelli birey ile Datça Knidos Ören yerinde kazı çalışması gerçekleştirildi.
Knidos Ören yerinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklara kültür varlıklarının tanıtılması ve farkındalıklarını arttırmalarının yanı sıra güzel bir gün geçirmeleri amaçlandı.
Selçuk Üniversitesi Knidos Kazı Başkanlığı yetkilileri eşliğinde ören yerini gezen engelli bireyler, oluşturulan yapay alanda kazı yaptılar.

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